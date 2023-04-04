Происшествия 04 апреля 2023, 17:13 Иномарка вылетела с проезжей части и упала в реку на Сахалине. Есть погибшие

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Авария произошла в Томаринском районе на Сахалине. Там иномарка упала в реку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на управление ГИБДД Сахалинской области.

ДТП случилось 4 апреля. Иномарка Toyota Harrier под управлением водителя 1984 года рождения врезалась в барьер моста. После этого автомобиль упал в реку. В результате аварии водитель погиб. Также жертвами аварии стали 35-летняя женщина и 36-летний мужчина, которые ехали на пассажирских местах.