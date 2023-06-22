Происшествия 22 июня 2023, 13:04 Иномарка вылетела на рельсы после ДТП в Петербурге

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Иномарка вылетела на трамвайные рельсы после столкновения с отечественной легковушкой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

По предварительным данным, авария произошла на улице Савушкина. Женщина за рулем иномарки врезалась в машину Lada, от удара автомобиль Mazda откинуло на рельсы.

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Отмечается, что авария на некоторое время парализовала движение городских трамваев, в настоящее время его восстановили.