Иномарка врезалась в жилой дом в Оренбурге

Отмечается, что иномарка двигалась по улице Челюскинцев. В какой-то момент водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в частный дом.

Как установили сотрудники полиции, у 37-летнего водителя Hyundai присутствовали признаки алкогольного опьянения. Позднее он обратился в больницу с травмами.