14 июля 2020, 19:19
Иномарка врезалась в жилой дом в Оренбурге
В центре Оренбурга автомобиль Hyundai Solaris врезался в стену частного дома. Инцидент произошел вечером 13 июля, сообщает 56orb.ru.
Отмечается, что иномарка двигалась по улице Челюскинцев. В какой-то момент водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в частный дом.
Как установили сотрудники полиции, у 37-летнего водителя Hyundai присутствовали признаки алкогольного опьянения. Позднее он обратился в больницу с травмами.