Иномарка врезалась в витрину ресторана в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием иномарки Mitsubishi. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным издания, ДТП случилось на Университетской набережной. Машина влетела в закрытый ресторан и разбила окна. В результате никто не пострадал.

«Просто занесло машину на скользкой дороге, не справился с управлением. Стоимость ущерба будут оценивать ГАИ и страховая», — цитируют хозяина авто «Невские новости».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.