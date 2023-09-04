Происшествия 04 сентября 2023, 20:55 Иномарка врезалась в светофор в Белгородской области

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Авария случилась в Белгородской области. Там мужчина не справился с управлением и врезался в светофор. Об этом сообщил «БЕЛ.RU» со ссылкой на данные регионального УМВД.

Авария произошла в Ракитянском районе около 12 часов ночи. Водитель Volkswagen Polo направлялся в сторону поселка Пролетарский. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезалась в светофор. В результате водитель погиб на месте происшествия.