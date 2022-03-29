Иномарка врезалась в столб и перевернулась в Иванове

Серьезное ДТП произошло на выезде из Иванова в сторону Костромы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ивановской области.

Авария произошла 28 марта около шести часов вечера. Водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате столкновения автомобиль перевернулся. Один человек пострадал. Врачи оказали ему необходимую помощь.

Выясняются обстоятельства случившегося.