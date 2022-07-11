Иномарка врезалась в стену общежития в Екатеринбурге и перевернулась

ДТП произошло в Екатеринбурге. Иномарка врезалась в общежитие и перевернулась. Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях об одном погибшем.

Все произошло на улице Бисертская возле дома № 132. Очевидцы аварии публикуют снимки с места.

«Как сообщил наш читатель, в автомобиле находились три человека. Двоих человек увезла машина скорой помощи, один скончался», — говорится в сообщении паблика «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Также, по словам очевидцев, водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидец сообщил сайту E1.ru, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают спецслужбы города. Сотрудники ГИБДД по Екатеринбургу выясняют все обстоятельства ДТП.

«Обстоятельства произошедшего выясняются», — привел E1.ru сообщение городского ГИБДД.