Происшествия 02 февраля 2023, 16:15 Иномарка врезалась в рейсовый автобус в Сочи

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В Сочи накануне столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Краснодарскому краю.

Мужчина за рулем Ford Mustang двигался в сторону Краснодарского кольца. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус.

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В результате водитель и пассажир иномарки получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.

На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.