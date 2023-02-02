02 февраля 2023, 16:15
Иномарка врезалась в рейсовый автобус в Сочи
В Сочи накануне столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Краснодарскому краю.
Мужчина за рулем Ford Mustang двигался в сторону Краснодарского кольца. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус.
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В результате водитель и пассажир иномарки получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.
На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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