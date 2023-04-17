Происшествия 17 апреля 2023, 17:05 Иномарка врезалась в отбойник на федеральной трассе «Чита — Хабаровск»

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ДТП произошло на федеральной трассе «Чита — Хабаровск». Там иномарка врезалась в отбойник. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по Забайкальскому краю.

Авария случилась в воскресенье, 16 апреля, в Могочинском районе. Водитель Toyota Mark X не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате машина вылетела с трассы. В момент происшествия в салоне автомобиля находились парень и девушка. Они остались живы.