Происшествия 12 декабря 2023, 18:37 Иномарка врезалась в остановочный комплекс в Екатеринбурге

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В Академическом районе Екатеринбурга водитель Кia Cerato спровоцировал ДТП с участием трех машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.

Водитель корейской иномарки в врезался в Opel Astra, который ехал впереди. От удара вторую машину занесло в остановочный комплекс. А потом часть сломанной конструкции упала на третью машину. В аварии пострадал один человек, проводится проверка.

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