21 апреля 2023, 16:35
Иномарка врезалась в машину ГИБДД в Пензенской области
Авария произошла в Пензенской области 21 апреля. Там иномарка столкнулась с патрульной машины ГИБДД. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авария случилась на 532 километре федеральной трассы М-5 «Урал». Renault Logan врезалась в машину Госавтонспекции. Из-за этого автомобили отбросило в кювет.
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В результате пострадали три человека, их пришлось госпитализировать. На место происшествия прибыли полицейские. Они выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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