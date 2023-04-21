Происшествия 21 апреля 2023, 16:35 Иномарка врезалась в машину ГИБДД в Пензенской области

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Авария произошла в Пензенской области 21 апреля. Там иномарка столкнулась с патрульной машины ГИБДД. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авария случилась на 532 километре федеральной трассы М-5 «Урал». Renault Logan врезалась в машину Госавтонспекции. Из-за этого автомобили отбросило в кювет.

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В результате пострадали три человека, их пришлось госпитализировать. На место происшествия прибыли полицейские. Они выясняют обстоятельства случившегося.