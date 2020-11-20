20 ноября 2020, 19:36
Иномарка вписалась в троллейбус при попытке уйти от полиции в Петербурге
На севере Петербурга этой ночью водитель BMW попытался скрыться от полицейских, но врезался в троллейбус, и его машина загорелась. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По словам свидетелей, за иномаркой гналось сразу 10 нарядов полиции. В свою очередь водитель признался, что всегда хотел попробовать уйти от погони, однако у него ничего не вышло. Ему выписали шесть штрафов. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.