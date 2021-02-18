Иномарка впечатала петербуржца в столб

Авария с участием легковушки и пешехода произошла в Московском районе Санкт-Петербурга. Мужчину впечатало в столб. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте», сообщил «Петербургский дневник».

ДТП случилось днем 18 февраля на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. По словам очевидцев, Skoda Octavia поворачивала налево и сбила на регулируемом пешеходном переходе мужчину. От удара пострадавший влетел в столб. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.