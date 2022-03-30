Иномарка влетела в палатку с шаурмой в Волгограде. Пострадали женщина и ребенок

Утром во вторник, 29 марта, в Ворошиловском районе Волгограда произошла авария с участием легкового автомобиля Nissan. О ДТП сообщили экстренные службы, прибывшие на место. Им удалось установить, что иномарка, в которой находились 36-летняя женщина и пятилетний ребенок, врезалась в палатку с шаурмой.

Как пишет novostivolgograda.ru, неподалеку от остановки Елецкой машина резко изменила траекторию движения, съехала с проезжей части и врезалась в палатку с шаурмой «Мамой клянусь!». При этом бампер автомобиля повредил дверь заведения общепита. В ДТП пострадала 36-летняя женщина и пятилетний ребенок, которые находились в салоне авто. Их отправили в больницу, однако ребенка уже выписали, теперь он будет восстанавливаться в домашних условиях.