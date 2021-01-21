21 января 2021, 12:17
Иномарка влетела в остановку в Екатеринбурге
Mercedes влетел в остановку общественного транспорта на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил сайт e1.ru.
За рулем иномарки сидела 23-летняя девушка. Она двигалась от проспекта Ленина в сторону улицы Малышева. Слева начал перестраиваться другой автомобиль. Владелица Mercedes уходила от столкновения, но резко свернула вправо, вылетела на тротуар и врезалась в остановку.
Пострадала 28-летняя женщина. Ее доставили в больницу, отметил сайт «Дни.ру». На месте ЧП дежурят бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.