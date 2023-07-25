Происшествия 25 июля 2023, 11:45 Иномарка влетела в остановку после ДТП на юге Москвы Прокуратура Москвы: на Кировоградской улице иномарка влетела в остановку и сбила женщину Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В Южном округе столкнулись два легковых автомобиля. От удара одна из машин врезалась в остановочный павильон, где стояла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла утром во вторник, 25 июля, на улице Кировоградская. Предположительно, водитель, находясь за рулем Audi, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo. От удара легковушка вылетела на автобусную остановку и опрокинулась.

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В результате ДТП травмы получила женщина, которая находилась на остановке. Прибывшие на место правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В прокуратуре также показали видео с моментом аварии. На кадрах видно, как белая Audi врезается Daewoo, от чего иномарка сносит дорожный знак.

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