11 сентября 2023, 12:49
Иномарка влетела в опору ЛЭП в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
На улице Шеболдаева автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел 66-летний мужчина, врезался в опору ЛЭП, не справившись с управлением. В результате аварии два пассажира инормарки пострадали. Однако в больнице 33-летний мужчина скончался. По факту ДТП начали проверку.
ДТП
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