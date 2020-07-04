Иномарка влетела в ларек с фруктами в Омске. Видео

ЧП случилось на улице 24-я Северная у торгового центра «Северный» 4 июля, около 10:13. Водитель Nissan Patrol выезжал со двора и не пропустил Mercedes. От удара вторую иномарку, за рулем которой сидел 23-летний молодой человек, вынесло на встречку. Mercedes пробил дорожное ограждение и снес палатки с фруктами, установленные на парковке перед торговым комплексом. У них как раз столпились покупатели.

В итоге пострадали восемь человек. У семерых из них медики диагностировали ссадины и ушибы, еще одна женщина получила травмы средней степени тяжести. По предварительным данным, у нее сломаны обе ноги. Жизни и здоровью раненых ничего не угрожает.

Оба водителя отделались испугом, машинам потребуется серьезный ремонт. Фрукты и обломки коробок разлетелись по площади.

Полицейские выясняют все подробности случившегося.