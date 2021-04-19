Иномарка влетала в окно частного дома в Бурятии

В Бурятии водитель Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в частный дом. За рулем автомобиля находился 69-летний местный житель. В аварии пострадал грудной ребенок.

По предварительным данным Госавтоинспекции, у автомобиля отказали тормоза.

«Рядом с домом был овраг, он выступил в качестве трамплина. Автомобиль въехал передней частью в дом примерно на метр», — рассказали «МК в Бурятии» в пресс-службе УГИБДД по РБ.

В той стороне, куда врезался автомобиль, находилась комната, где жила женщина с маленьким ребенком. Их госпитализировали. В больнице оказались также пассажиры Toyota: женщина и 12-летний подросток.

Аналогичная авария произошла в другом населенном пункте в Бурятии 19 апреля. В поселке Вахмистрово в Тарбагатайском районе грузовик врезался в забор частного жилого дома, сообщил в Instagram аварийный комиссар Батыр Артыков.

В аварии пострадал водитель, он сломал руку. По предварительным данным, авария произошла, когда водитель грузовика хотел обогнать седан, но тот внезапно повернул налево.