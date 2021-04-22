Иномарка въехала в жилой дом в Карелии

В Петрозаводске (Карелия) утром 22 апреля водитель легкового автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и на большой скорости врезался в частный жилой дом.

Перед столкновением с домой неуправляемый автомобиль снес забор на участке, пишет karelinform.ru.

По имеющимся данным, иномарка двигалась к центру столицы Карелии. Во время поворота налево машину занесло, и она вылетела с трассы.

В аварии никто не пострадал. Автомобиль разбит, дом поврежден, а забор разрушен. По словам хозяина строения, в его дом машина врезается уже во второй раз.

Сейчас в причинах и обстоятельствах автокатастрофы разбираются сотрудники дорожной полиции.