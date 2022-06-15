Иномарка въехала в здание на Покровском бульваре в Москве

В центре Москвы столкнулись два автомобиля, после чего один из них врезался в здание. Два человека пострадали, сообщил источник «360».

Авария произошла утром 15 июня вблизи административного здания по адресу Покровский бульвар, дом 3, строение 1. Водитель иномарки и пешеход получили травмы. Находившаяся в салоне автомобиля пассажирка не пострадала.

На место выехали оперативные службы. По информации департамента транспорта, авария не нарушила движение проезжей части.