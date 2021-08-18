Иномарка въехала в толпу пешеходов в Кирове после столкновения

Автомобиль Ford врезался в толпу пешеходов на перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской в Кирове. В результате столкновения травмы получили шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительным данным, Ford под управлением 20-летнего молодого человека отбросило на тротуар после столкновения с автомобилем Honda, за рулем которого сидела 39-летняя женщина.

Ford двигался на разрешающий сигнал светофора, но его не пропустила поворачивающая налево Honda. От столкновения автомобиль откинуло на пешеходов.

«360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль пробил металлическое ограждение. Судя по оставшимся на месте аварии разбитому детскому велосипеду и ранцу, среди пострадавших есть маленькие дети. На месте работают сотрудники дорожной инспекции.

Полиция завела уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью.

В областном Минздраве уточнили, что пострадали шесть человек, в том числе трое детей в возрасте трех, пяти и шести лет. Всех получивших травмы доставили в Центр травмотологии. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценили как тяжелое. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.