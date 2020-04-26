Иномарка въехала в толпу людей в Омске во время незаконной автогонки. Видео

В Омске, похоже, ничего не знают о самоизоляции. Толпа людей собралась посмотреть на ночные автогонки. О массовом сборище узнали только после того, как машина случайно врезалась в толпу. Пострадали две девушки.

Видео инцидента попало в паблик «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как больше сотни людей ждут начала соревнований. За мероприятием наблюдали зрители по всему периметру, включая тыловую сторону. Во время старта один из водителей перепутал передачи и на большой скорости сдал назад.

В итоге пострадали две девушки, виновник ДТП увез их в травмпункт.

«Установлено, что данные события проходили вечером 25 апреля в Советском округе города Омска. Водитель иномарки установлен. Им оказался 22-летний житель города Омска. Сотрудникам полиции он пояснил, что действительно участвовал в заезде и, спутав передачи, допустил наезд на девушек», — рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Интересно, что во время допроса пострадавшие заявили, что в машине во время наезда никого не было. В полиции проверят эти показания. На водителя составили несколько административных протоколов, в том числе и за нарушение самоизоляции.