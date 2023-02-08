Происшествия 08 февраля 2023, 10:23 Иномарка въехала в столб в Челябинской области

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На Урале произошла авария с участием иномарки Mitsubishi Lancer, передает «Царьград» со ссылкой на поисково-спасательную службу Челябинской области.

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ДТП случилось на федеральной дороге М-5 Челябинск — Екатеринбург. Авто врезалось в столб электроопоры. Водитель удалось выбраться, но его пассажирку зажало в салоне. Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили пострадавшую. С полученными травмами ее доставили в больницу.