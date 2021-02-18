Иномарка въехала под припаркованную фуру в Иванове

Водитель иномарки въехал под припаркованную у обочины фуру в Иванове. В результате ДТП пострадал один человек, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Volvo с полуприцепом стоял у правого края хорошо освещенной дороги на улице Лежневской. По неизвестным причинам 36-летний мужчина за рулем автомобиля Chery не заметил фуру, и на скорости залетел под нее.

Удар пришелся на правую сторону авто, в аварии пострадал пассажир. 23-летний молодой человек получил травмы головы и телесные повреждения. Его госпитализировали.