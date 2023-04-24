24 апреля 2023, 18:18
Иномарка утонула на затопленной дороге в Нижегородской области
Легковой автомобиль затонул на затопленном участке дороги Павлово — Тумботино в Нижегородской области. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, водитель иномарки ехал по навигатору и не заметил, как попал на затопленную дорогу. Пассажиры легковушки, среди которых было двое взрослых и двое детей, залезли на крышу машины и стали дожидаться помощи.
Реклама
Отмечается, что никаких предупреждающих знаков о затопленной дороге установлено не было.
Машины
Реклама
Реклама