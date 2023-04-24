Происшествия 24 апреля 2023, 18:18 Иномарка утонула на затопленной дороге в Нижегородской области

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Легковой автомобиль затонул на затопленном участке дороги Павлово — Тумботино в Нижегородской области. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, водитель иномарки ехал по навигатору и не заметил, как попал на затопленную дорогу. Пассажиры легковушки, среди которых было двое взрослых и двое детей, залезли на крышу машины и стали дожидаться помощи.

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Отмечается, что никаких предупреждающих знаков о затопленной дороге установлено не было.