Иномарка устроила ДТП при обгоне в Волгоградской области

ДТП случилось 7 августа, около 22:25 по местному времени (21:25 по Москве), на трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе. Honda CR-V совершала обгон, поэтому выехала на встречную полосу. Там иномарка врезалась в Subaru Forester.

В результате ДТП в больницу попали водители двух автомобилей и шесть пассажиров. Среди них четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет.

Ранее авария произошла в Новосибирской области, где столкнулись грузовик и Mazda Premacy. На месте погибли четыре человека из легковушки. Также травмы получили два пассажира, в том числе девочка-подросток.