28 февраля 2022, 17:40
Иномарка упала в кювет после столкновения с грузовиком в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге на Сибирском тракте столкнулись два автомобиля: грузовик и легковой автомобиль Hyundai Getz. Из-за того, что водитель грузовой машины не уступил дорогу, иномарка улетела в кювет.
Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Е1, очевидец случившегося рассказал о пострадавшей — водителя иномарки отправили в больницу. По предварительным сведениям, у пострадавшей ДТП диагностировали перелом позвоночника.
По данным представителей управления ГИБДД по Свердловской области, из-за столкновения грузовика и легковушки последняя вылетела в кювет и врезалась в дерево.