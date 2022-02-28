Иномарка упала в кювет после столкновения с грузовиком в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Сибирском тракте столкнулись два автомобиля: грузовик и легковой автомобиль Hyundai Getz. Из-за того, что водитель грузовой машины не уступил дорогу, иномарка улетела в кювет.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Е1, очевидец случившегося рассказал о пострадавшей — водителя иномарки отправили в больницу. По предварительным сведениям, у пострадавшей ДТП диагностировали перелом позвоночника.

По данным представителей управления ГИБДД по Свердловской области, из-за столкновения грузовика и легковушки последняя вылетела в кювет и врезалась в дерево.