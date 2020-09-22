Иномарка улетела в пруд в Петербурге

Изначально предполагалось, что машину вытащит кран. Однако он не сможет подъехать к нужному месту. Поэтому доставать иномарку будет техника с лебедкой.

Mercedes находится примерно в 15 метрах от берега, на глубине в 1,5 метра. Багажник виден из-под воды. По данным издания, машиной управляла женщина.