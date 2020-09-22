22 сентября 2020, 13:59
Иномарка улетела в пруд в Петербурге
У Приморского шоссе в Петербурге в пруду обнаружили Mercedes. Выяснилось, что водитель не справился с управлением и улетел в водоем. Доставать автомобиль будет тяжелая техника. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Изначально предполагалось, что машину вытащит кран. Однако он не сможет подъехать к нужному месту. Поэтому доставать иномарку будет техника с лебедкой.
Mercedes находится примерно в 15 метрах от берега, на глубине в 1,5 метра. Багажник виден из-под воды. По данным издания, машиной управляла женщина.