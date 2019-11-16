Иномарка улетела в Фонтанку

Полицейские проверяют информацию о падении машины в Фонтанку в Санкт-Петербурге. В воде оказались мужчина и двое маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Renault Logan упал в воду 16 ноября, в 17:38, у дома № 19 по набережной реки Фонтанки. По предварительным данным, в салоне сидели 56-летний мужчина и двое детей — девятилетний мальчик и пятимесячная девочка. Все они выбрались из реки самостоятельно.

Стражи порядка прибыли на место происшествия. Водителя и юных пассажиров осматривают медики. Серьезных травм они не получили, врачи диагностировали у пострадавших переохлаждение средней степени тяжести.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.