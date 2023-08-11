Происшествия 11 августа 2023, 14:47 Иномарка столкнулась с уборочной машиной на западе Москвы Дептранс Москвы: автомобиль столкнулся с уборочной техникой на Кутузовском проспекте Фото: freepik.com

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В Западном округе произошла авария с участием легковушки и уборочным транспортом. На место прибыли автоинспекторы и медики, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что на Кутузовском проспекте около дома № 9, корпус 1 по Славянскому бульвару иномарка врезалась в уборочную технику.

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Прибывшие на место городские оперативные службы устраняют последствия ДТП, а также устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Также специалисты выяснят данные о пострадавших.

В дептрансе предупредили, что в сторону центра затруднено движение. Автомобилисты смогут проехать только по трем полосам из шести.

Ранее в Москве на улице Подольских Курсантов погрузчик сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.