Происшествия 04 апреля 2023, 17:15 Иномарка столкнулась с трактором в Новокузнецке. Пассажирка легковушки погибла

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В Новокузнецке столкнулись иномарка и трактор. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около трех утра в Заводском районе. Водитель Hyundai Solaris выбрал небезопасную скорость и врезался в стоявший погрузчик. В результате на месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка легковой машины. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.