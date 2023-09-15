Эксклюзив 15 сентября 2023, 12:45 Служебный автомобиль столкнулся с такси в центре Москвы «112»: автомобиль Управделами президента попал в ДТП с такси в центре Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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На Новом Арбате в Москве столкнулись служебный автомобиль и такси. На место выехали сотрудники ДПС и скорой помощи, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По информации Telegram-канала «112», автомобиль Genesis, принадлежащий Управлению делами президента России, врезался в такси в районе станции метро «Арбатская». Водитель второй машины получил сотрясение мозга и порезы рук. Ему оказали помощь врачи.

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Как отметили в СМИ, номера правительственной иномарки сразу завесили. В причинах ДТП разберутся сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы пострадали пять человек. Состояние одной женщины медики оценили как тяжелое. Пьяный и не имевший права управлять машиной водитель Mercedes Benz не справился с управлением, врезался в мачту освещения, а затем — в такси Skoda Octavia, где находились три пассажира.