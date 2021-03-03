Иномарка столкнулась с поездом на Сахалине

На Сахалине случилось ДТП с участием легкового авто и грузового поезда. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, авария произошла около селения Пионеры. Водитель Toyota Crown проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался проехать через ж/д пути. Машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. В результате автомобилист получил легкие травмы. От госпитализации он отказался.