Происшествия 31 марта 2023, 16:30 Иномарка столкнулась с отечественной легковушкой во время обгона в Самарской области

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ДТП произошло 30 марта на трассе Казань — Буинск — Ульяновск в Самарской области. Иномарка пошла на обгон и столкнулась с отечественной легковушкой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Водитель Nissan двигался по Красноярскому району. В какой-то момент он попытался совершить обгон, однако во время маневра столкнулся с LADA 219000. В результате водитель отечественной легковушки, а также его пассажирка получили травмы. Женщину доставили в медицинское учреждение.