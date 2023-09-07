Происшествия 07 сентября 2023, 12:21 Иномарка столкнулась с мотоциклом в центре Тюмени. Есть пострадавший

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ДТП с участием автомобиля Hyundai и мотоцикла произошло накануне на перекрестке улиц Герцена — Малыгина в центре Тюмени. Об этом сообщил Ura.ru.

По предварительной информации, водитель Hyundai нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего они столкнулись и двухколесное транспортное средство перевернулось.

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В аварии пострадал мотоциклист. Медики оказали помощь пострадавшему.