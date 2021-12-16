Иномарка столкнулась с «Газелью» под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло в Коченевском районе Новосибирской области 16 декабря. В результате скончались два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Авария произошла около 10:00. Пожилой водитель Toyota Spacio двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Омска. На 1362-м километре автомобиль столкнулся с «Газелью», которой управлял водитель 1994 года рождения.

В результате погибла 60-летняя пассажирка иномарки. Водитель «Газели» пострадал. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.