Происшествия 26 апреля 2023, 00:29 Иномарка столкнулась с фурой в Самарской области

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ДТП произошло в Ставропольском районе Самарской области. Там столкнулись иномарка и фура. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Авария случилась днем 24 апреля. Водитель Mitsubishi Outlander выезжал на трассу Тольятти-Хрящевка. Там он не уступил дорогу грузовику DAF, который направлялся по главной дороге. В результате машины столкнулись. В результате водителя легковушки доставили в медицинское учреждение. Ему назначили амбулаторное лечение.