Иномарка столкнулась с детским автобусом на трассе М-4 в Ростовской области

28 сентября на 1056 километре трассы М-4 «Дон» автомобиль Mercedes врезался в автобус, который перевозил 38 детей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

43-летняя женщина, которая управляла иномаркой, выезжала с крайней правой полосы. Она должна была уступить автобусу дорогу, однако делать этого не стала. В результате произошло столкновение автомобилей. Во время аварии в автобусе находились 38 детей и четверо сопровождающих. Никто из них не пострадал. А вот водительница Mercedes получила серьезные травмы. Ее госпитализировали.