    07 февраля 2020, 14:15

    Иномарка столкнулась с автобусом в Карелии. Погиб один человек

    Артур Блянихов

    В Карелии зафиксировано ДТП с участием иномарки Ford Fusion и автобуса «ПАЗ», в результате которого погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на республиканскую ГИБДД.

    «Дни.ру» уточнили, что авария произошла накануне на восьмом километре автодороги Повенец — Шлюзы. 48-летнего водителя легковушки вынесло на встречку, где он и вписался в автобус. В результате погиб 39-летний пассажир иномарки. Водителя Ford Fusion и трех его пассажиров доставили в больницу с полученными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.