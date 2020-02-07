Иномарка столкнулась с автобусом в Карелии. Погиб один человек

«Дни.ру» уточнили, что авария произошла накануне на восьмом километре автодороги Повенец — Шлюзы. 48-летнего водителя легковушки вынесло на встречку, где он и вписался в автобус. В результате погиб 39-летний пассажир иномарки. Водителя Ford Fusion и трех его пассажиров доставили в больницу с полученными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.