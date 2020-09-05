05 сентября 2020, 21:53
Иномарка столкнулась с автобусом на севере Москвы
Автомобиль BMW въехал в автобус на улице Клязьминская в Дмитровском районе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, пострадали пять человек. Двое из них в результате аварии оказались зажаты.
В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.
На кадрах можно увидеть, что у машины сработали подушки безопасности. Столкновение произошло в лоб.
В пресс-службе столичного главка МВД информацию об аварии подтвердили. Но при этом уточнили, что пока есть информация только о двух пострадавших.