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    05 сентября 2020, 21:53

    Иномарка столкнулась с автобусом на севере Москвы

    Алла Морген , Анатолий Минкин , Татьяна Майорова

    Автомобиль BMW въехал в автобус на улице Клязьминская в Дмитровском районе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    По предварительным данным, пострадали пять человек. Двое из них в результате аварии оказались зажаты.

    В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

    Иномарка столкнулась с автобусом на севере Москвы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На кадрах можно увидеть, что у машины сработали подушки безопасности. Столкновение произошло в лоб.

    В пресс-службе столичного главка МВД информацию об аварии подтвердили. Но при этом уточнили, что пока есть информация только о двух пострадавших.

    Новости SMI.FM