Иномарка снесла остановку и сбила пешехода в центре Петербурга

ДТП случилось около 13:40 на пересечении 8-й Советской улицы и Дегтярной улицы. По предварительным данным, 30-летний водитель Mercedes не уступил дорогу такси Volkswagen Polo, которым управлял 46-летний мужчина. После этого владелец первой иномарки потерял управление, снес остановку, сбил пешехода и врезался в дерево.

Водителя Mercedes увезли на скорой. Также пострадала 48-летняя женщина, от удара ее отбросило на несколько метров на детскую площадку. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.

По данному происшествию проводится проверка. Оба водителя были трезвые.

Источник фото: «ВКонтакте»

По словам очевидцев, на перекрестке уже неделю не работают светофоры, именно из-за этого и произошла авария.