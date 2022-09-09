Иномарка сгорела в Петродворцовом районе Петербурга | 360°

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Иномарка сгорела в Петродворцовом районе Петербурга

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В четверг, 8 сентября, в 22:45 на Бабигонском шоссе в Петродворцовом районе Петербурга загорелась машина марки Datsun. Об этом написал «Мэшсити» со ссылкой на главное управление МЧС по городу.

На место ЧП прибыли 10 спасателей и две единицы техники. Огонь удалось потушить спустя 25 минут. Сообщается, что у автомобиля выгорел моторный отсек.

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Информации о пострадавших не поступало.

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