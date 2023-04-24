Происшествия 24 апреля 2023, 16:11 Иномарка сгорела недалеко от моста в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на Канавинской улице полностью сгорел автомобиль. Пожар произошел в вечернее время 22 апреля у метромоста, написал «Царьград».

Как рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области, в ликвидации возгорания участвовали шесть спасателей и одна спецмашина. Водителю и пассажиру удалось вовремя покинуть салон.

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По предварительной информации, автомобиль марки Volkswagen загорелся из-за неисправности.