24 апреля 2023, 16:11
Иномарка сгорела недалеко от моста в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на Канавинской улице полностью сгорел автомобиль. Пожар произошел в вечернее время 22 апреля у метромоста, написал «Царьград».
Как рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области, в ликвидации возгорания участвовали шесть спасателей и одна спецмашина. Водителю и пассажиру удалось вовремя покинуть салон.
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По предварительной информации, автомобиль марки Volkswagen загорелся из-за неисправности.
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