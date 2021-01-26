Иномарка сбила женщину в Петербурге

По данным издания, авария произошла накануне на Московском проспекте около сада «Олимпия». 43-летняя женщина попыталась перебежать дорогу в неположенном месте и угодила под колеса авто. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.