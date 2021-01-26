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    26 января 2021, 12:34

    Иномарка сбила женщину в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием иномарки Audi, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, авария произошла накануне на Московском проспекте около сада «Олимпия». 43-летняя женщина попыталась перебежать дорогу в неположенном месте и угодила под колеса авто. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.