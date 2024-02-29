Происшествия 29 февраля 2024, 14:40 Иномарка сбила женщину в Ижевске

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Женщина попала под колеса легкового автомобиля на улице Азина в Ижевске. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Skoda Octavia не заметил местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. С места ДТП автомобилист скрылся.

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Отмечается, что нарушителем оказался 41-летний мужчина.