Происшествия 01 апреля 2024, 16:11 Иномарка сбила женщину в Челябинской области

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Женщина попала под колеса легкового автомобиля в Миассе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не заметил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, и сбил ее. С места аварии водитель скрылся, сотрудникам Госавтоинспекции удалось разыскать его в течение 30 минут.

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Отмечается, что пострадавшую женщину доставили в больницу.