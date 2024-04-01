01 апреля 2024, 16:11
Иномарка сбила женщину в Челябинской области
Женщина попала под колеса легкового автомобиля в Миассе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не заметил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, и сбил ее. С места аварии водитель скрылся, сотрудникам Госавтоинспекции удалось разыскать его в течение 30 минут.
Реклама
Отмечается, что пострадавшую женщину доставили в больницу.
Челябинская область
ДТП
Реклама
Реклама