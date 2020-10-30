30 октября 2020, 20:39
Иномарка сбила женщину насмерть в Ленобласти
В Ленинградской области женщина-пешеход угодила под колеса иномарки и погибла. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, авария произошла в минувшую среду на 164-м километре трассы «Скандинавия». 54-летний водитель авто сбил женщину, которая переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.