Иномарка сбила женщину насмерть в Ленобласти

По данным издания, авария произошла в минувшую среду на 164-м километре трассы «Скандинавия». 54-летний водитель авто сбил женщину, которая переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.