Иномарка сбила женщину и врезалась в кондитерскую в Петербурге — фото
Две иномарки не поделили дорогу на Васильевском острове в Петербурге. После столкновения одна машина сбила пешехода и въехала в кондитерскую. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.
Авария произошла 26 сентября на Васильевском острове. Hyundai и Mercedes не поделили дорогу на пересечении Малого проспекта и 17-й линии. После столкновения Hyundai наехал на женщину, а после врезался в кондитерскую в угловом здании.
На место происшествия прибыли медики. Информация о состоянии водителей и пешехода не раскрывается.