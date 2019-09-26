  • Иномарка сбила женщину и врезалась в кондитерскую в Петербурге — фото

    26 сентября 2019, 21:08

    Ольга Чеснокова

    Две иномарки не поделили дорогу на Васильевском острове в Петербурге. После столкновения одна машина сбила пешехода и въехала в кондитерскую. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

    Авария произошла 26 сентября на Васильевском острове. Hyundai и Mercedes не поделили дорогу на пересечении Малого проспекта и 17-й линии. После столкновения Hyundai наехал на женщину, а после врезался в кондитерскую в угловом здании.

    Иномарка сбила женщину и врезалась в кондитерскую в Петербурге — фото | Изображение 1
    Источник фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    На место происшествия прибыли медики. Информация о состоянии водителей и пешехода не раскрывается.