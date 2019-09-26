Авария произошла 26 сентября на Васильевском острове. Hyundai и Mercedes не поделили дорогу на пересечении Малого проспекта и 17-й линии. После столкновения Hyundai наехал на женщину, а после врезался в кондитерскую в угловом здании.

Источник фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

На место происшествия прибыли медики. Информация о состоянии водителей и пешехода не раскрывается.