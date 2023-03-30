30 марта 2023, 15:00
Иномарка сбила восьмилетнюю девочку в центре Москвы
Источник «360»: в центре Москвы автомобиль сбил восьмилетнюю девочку
В центре Москвы автомобиль Hyundai сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщил источник «360».
«Авария произошла в 14:29 на улице Рочдельской, в районе дома № 30. Автомобиль Hyundai со столичными номерами наехал на восьмилетнего ребенка», — сказал источник.
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Он не уточнил состояние девочки. Все обстоятельства ДТП уточняются. Разлив топлива на месте аварии не зафиксировали.
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