Эксклюзив 30 марта 2023, 15:00 Иномарка сбила восьмилетнюю девочку в центре Москвы Источник «360»: в центре Москвы автомобиль сбил восьмилетнюю девочку РИА «Новости»

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В центре Москвы автомобиль Hyundai сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщил источник «360».

«Авария произошла в 14:29 на улице Рочдельской, в районе дома № 30. Автомобиль Hyundai со столичными номерами наехал на восьмилетнего ребенка», — сказал источник.

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Он не уточнил состояние девочки. Все обстоятельства ДТП уточняются. Разлив топлива на месте аварии не зафиксировали.